Nemecko zrejme predĺži celoplošný lockdown, tvrdí agentúra Reuters

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecko pravdepodobne predĺži súčasné celoplošné karanténne opatrenia v snahe spomaliť šírenie nákazy koronavírusom. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a predstavitelia 16 spolkových krajín sa majú prostredníctvom videokonferencie dohodnúť na predĺžení tzv. lockdownu v utorok 5. januára. Nateraz však nie je jasné, ako dlho by malo prípadné predĺženie opatrení trvať. V krajine momentálne sprísnené karanténne opatrenia platia do 10. januára.



Predstavitelia spolkových krajín sa údajne zhodli na podpore sprísnenia opatrení už v sobotu, informuje Reuters s odvolaním sa na nemecký denník Frankfurter Allegemeine Zeitung. Jednotný návrh dátumu ukončenia lockdownu však podľa týchto informácií zatiaľ nedosiahli.



Spolkové krajiny, ktoré sú pandémiou zasiahnuté najsilnejšie, apelovali na predĺženie o tri týždne, počas ktorých by školy zostali zatvorené. Ostatné štáty však žiadali predĺženie len o dva týždne.



Narastajúce miera prípadov nákazy "je ešte stále vysoká, takže budeme musieť obmedzenia predĺžiť," vyjadril sa v sobotu nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn v rozhovore pre televíziu RTL. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva ide o lepšie riešenie ako "opatrenia uvoľniť priskoro a potom, možno už o pár týždňov, čeliť novým a ťažším otázkam," upozornil.



V Nemecku ešte pred Vianocami zaviedli prísnejšie opatrenia, na základe ktorých museli zatvoriť všetky reštaurácie a väčšina odchodov. Aj napriek tomu však počet prípadov infekcie naďalej rástli a v niektoré dni tam hlásili dokonca viac ako 1000 denných úmrtí.



Nemecko od začiatku pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zaznamenalo 1.781.316 prípadov nákazy a 34.546 úmrtí.