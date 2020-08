Nemecko zriadilo úrad pre muzeálne predmety z koloniálneho obdobia

Berlín 3. augusta (TASR) - Nemecko zriadilo centrálny úrad pre poskytovanie informácií o muzeálnych predmetoch ukoristených počas koloniálnej éry.



Úrad bude poskytovať údaje o zbierkach s "koloniálnym kontextom" jednotlivcom aj inštitúciám z dotknutých krajín a komunít, uviedla v pondelok Kultúrna nadácia nemeckých spolkových krajín (KSL) vo vyhlásení, z ktorého cituje tlačová agentúra DPA.



Nemecká štátna správa na všetkých úrovniach "pripravila dobrý základ pre dialóg v duchu partnerstva s pôvodnými krajinami a spoločenstvami o tom, ako zodpovedne nakladať so zbierkami z koloniálnej éry", povedal generálny tajomník nadácie Markus Hilgert.



"Svedčí to o pevnom odhodlaní každého, kto sa zapojil do spoločného vyrovnávania sa s koloniálnymi dejinami Nemecka ako súčasťou kultúrnej pamäti našej spoločnosti," dodal.



Tieto zbierky sú obrovské, pričom iba štátnemu Etnologickému múzeu (EM) v Berlíne patrí približne pol milióna príslušných artefaktov.



Náklady na prevádzku nového úradu, ktoré sa odhadujú na zhruba 400.000 eur ročne, budú prvé tri roky rozdelené medzi spolkovú vládu a jednotlivé krajinské vlády.



Postoj Nemecka k svojej koloniálnej minulosti je všeobecne omnoho menej viditeľný než jeho úsilie vyrovnať sa so zločinmi spáchanými počas druhej svetovej vojny, všíma si DPA.



Nemecké kolónie zahŕňali Nemeckú juhozápadnú Afriku (dnešnú Namíbiu), Kamerun, Togo a Nemeckú východnú Afriku (dnešnú pevninskú Tanzániu, Burundi a Rwandu).