Nemecko v polovici júna zruší kontroly na svojich hraniciach

Berlín 12. júna (TASR) - Nemecko o polnoci z 15. na 16. júna zruší kontroly na štátnych hraniciach s okolitými štátmi, ktoré boli zavedené v boji proti novému koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra AFP s odvolaním sa na nemecké ministerstvo vnútra.



"Podmienka odôvodneného vstupu už viac nebude... platiť" na nemeckých pozemných hraniciach, uviedol hovorca ministerstva.



K uvoľneniu hraničnému režimu dôjde o polnoci z pondelka na utorok.



Európska komisia odporučila členským i pridruženým štátom schengenského priestoru, aby kontroly na vnútorných hraniciach zrušili do 15. júna. Nemecko tento krok podporilo.



"V Európskej únii sa obnovuje sloboda pohybu," uviedol pred oficiálnym vyhlásením EÚ nemecký minister vnútra Horst Seehofer.



Minulý týždeň spolková vláda rozhodla, že Nemecko od 15. júna zruší varovanie pre svojich občanov pred cestami do 31 európskych krajín vrátane Slovenska. Ide o krajiny EÚ, Britániu a štyri štáty patriace do schengenského priestoru - Island, Nórsko, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko. K zrušeniu varovaní pre 29 krajín dôjde už 15. júna, v prípade Španielska a Nórska sa tak stane neskôr, keďže tam ešte platia zákazy vstupu pre cudzincov.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vydal varovanie pred cestovaním do približne 200 krajín sveta 17. marca po tom, ako vypukla pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2.