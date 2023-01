Nemecko zruší obmedzenia pre homosexuálov ohľadom darcovstva krvi

Berlín 10. januára (TASR) — V Nemecku od 1. apríla zrušia obmedzenia týkajúce sa darcovstva krvi, aby sa rovnaké pravidlá vzťahovali na všetkých bez ohľadu na sexuálnu orientáciu. V súčasnosti smú totiž muži, ktorí majú pohlavný styk s inými mužmi, darovať krv len vtedy, ak za posledné štyri mesiace nemali nového sexuálneho partnera alebo viac sexuálnych partnerov.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na utorkové vyhlásenie nemeckého ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha.



"Diskriminácia mužov, ktorí majú sex s mužmi, sa musí skončiť aj pri darcovstve krvi. Máme príliš málo darcov, krvi je málo a zachraňuje život. Diskriminácia je principiálne nesprávna," zdôraznil Lauterbach v príspevku na sociálnej sieti Twitter.



"To, či sa niekto môže stať darcom krvi, je otázkou rizikového správania, nie sexuálnej orientácie," povedal minister pre denníky skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dodal, že neprípustná je aj skrytá forma diskriminácie v tejto záležitosti. Pri iných osobách než homosexuálnych mužoch sa štvormesačná lehota totiž týka len tých, čo "často striedajú partnerov alebo partnerky".



Pravidlá, ktoré v Nemecku platia pri darcovstve krvi, siahajú ešte do 80. rokov 20. Storočia, keď sa začalo šíriť ochorenie AIDS a predpokladalo sa, že homosexuáli predstavujú väčšie riziko prenosu vírusu.



Podľa nových pravidiel sa potenciálni darcovia budú posudzovať len "na základe individuálneho správania". Po tom, čo zmeny začnú platiť, bude mať Spolková lekárska komora (BÄK) štyri mesiace na to, aby vypracovala nové smernice.