Nemecko zruší varovania pred cestovaním do európskych krajín

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecko od 15. júna zruší varovania pre svojich občanov pred cestami do približne 30 európskych krajín vrátane Slovenska. Podľa agentúry AFP to v stredu potvrdil nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas.



"Dnes sme sa rozhodli, že varovania pred cestovaním do uvedených krajín už nebudú ďalej platiť, nahradia ich však odporúčania," uviedol Maas, čím mal na mysli 26 členských krajín Európskej únie a niekoľko ďalších krajín v regióne vrátane Švajčiarska a Islandu.



Varovania pred cestovaním budú nahradené odporúčaniami pre jednotlivé krajiny "za predpokladu, že v príslušných štátoch už neplatia žiadne zákazy vstupu alebo mimoriadne opatrenia - tzv. lockdown", uviedol.



Maas už 18. mája avizoval, že plánuje zrušiť varovanie pred cestovaním do všetkých krajín sveta, ktoré vydal 17. marca.



Globálne varovanie pred vycestovaním z Nemecka znamenalo nezvyčajný krok, keďže doteraz sa väčšinou takéto opatrenia týkali výlučne ohrozenia života, a to najmä v krízových oblastiach, akými sú Sýria či Afganistan.