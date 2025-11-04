Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko zrušilo niektoré varovania pre vycestovanie do Izraela

Iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí zdraví počas stretnutia skupinku študentov v teheráne v pondelok 3. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Nemecká diplomacia vydala cestovné varovanie pre niektoré oblasti Izraela, napríklad oblasť okolo Pásma Gazy, po začatí vojny pred dvoma rokmi.

Autor TASR
Berlín 4. novembra (TASR) - Nemecko čiastočne odvolalo cestovné varovania pre viaceré oblasti Izraela a nahradilo ich odporúčaniami. Ide o reakciu na pokračujúce prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry DPA.

„Moja dôvera v mierový proces narástla,“ povedal nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul na stretnutí s nigérijským šéfom diplomacie Yusufom Tuggarom v utorok v Berlíne.

Wadephul oznámil tento krok v sobotu v izraelskom meste Tel Aviv po stretnutí s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom. „Vidíme, že situácia sa výrazne stabilizovala,“ povedal Wadephul. Čiastočné zrušenie varovania pred vycestovaním môže prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi Izraelom a Nemeckom, zdôraznil.

Cestovné a bezpečnostné odporúčania platné od utorka uvádzajú, že cestovanie do oblasti okolo Pásma Gazy a na sever Izraela sa stále dôrazne neodporúča. Rovnako tak sa neodporúča ani cestovanie do iných častí Izraela či východného Jeruzalema s výnimkou neodkladných ciest, keďže krajina formálne zostáva vo vojnovom stave.

Izraelská vláda vyzvala na zrušenie cestovného varovania po uzavretí prímeria v Pásme Gazy v polovici októbra. Požadovala tiež zrušenie čiastočného nemeckého embarga na vývoz zbraní. Kancelár Friedrich Merz oznámil toto opatrenie začiatkom augusta, no doposiaľ nerozhodol o jeho odvolaní.
