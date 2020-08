Nemecko zrušilo varovanie pred cestou do pobrežných oblastí Turecka

Berlín 4. augusta (TASR) - Nemecko zrušilo v utorok varovanie pred cestovaním do niekoľkých pobrežných provincií Turecka, informovala agentúra AFP.



Rozhodnutie platí s okamžitou platnosťou pre pobrežné provincie Antalya, Izmir, Aydin a Mugla, uviedla hovorkyňa spolkovej vlády Ulrike Demmerová.



Na zrušenie varovaní vyzývala Ankara už niekoľko týždňov. Turecké odvetvie cestovného ruchu do veľkej miery závisí od nemeckých turistov.



"Turecko vyvinulo špeciálny turistický a hygienický koncept pre tieto štyri provincie v snahe umožniť bezpečnú turistiku v podmienkach pandémie," odôvodnila rozhodnutie Demmerová.



Turecko je jednou zo 160 krajín mimo Európskej únie a schengenského priestoru, pre ktorú platí až do 31. augusta nemecké varovanie pred cestovaním.



Tamojší minister zahraničia Mevlüt Čavušoglu v júli požiadal svojho nemeckého náprotivka Heika Maasa o prehodnotenie tohto nariadenia.



Každý, kto do Nemecka príde z oblastí označených ako vysoko rizikové, sa musí preukázať negatívnym testom na koronavírus alebo ísť na 14 dní do karantény.



Minulý týždeň do zoznamu vysoko rizikových oblastí zaradilo tri provincie na severe Španielska.