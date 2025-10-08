< sekcia Zahraničie
Nemecko zrušilo zrýchlené udeľovanie občianstva po troch rokoch pobytu
Berlín 8. októbra (TASR) – Nemecký parlament schválil v stredu zrušenie zrýchleného získavania občianstva, ktoré predošlá vláda zaviedla len vlani pre dobre integrovaných cudzích štátnych príslušníkov. Namiesto troch rokov tak budú musieť žiť v krajine najmenej päť rokov, aby mohli dostať nemecký pas, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
V Spolkovom sneme (Bundestag) hlasovali za návrh koaliční kresťanskí a sociálni demokrati, ako aj poslanci Alternatívy pre Nemecko (AfD). Minister vnútra Alexander Dobrindt (CSU) zdôraznil, že udelenie občianstva stojí na konci integračného procesu, nie na jeho začiatku. „Nemecký pas musí byť k dispozícii ako uznanie pre úspešnú integráciu a nie ako motivácia pre nelegálnu migráciu,“ vyhlásil.
Doterajšiu osobitnú úpravu využilo len málo prisťahovalcov, podľa prieskumu DPA z júna tohto roka udelili štátne občianstvo v skrátenom konaní len niekoľko sto ľuďom.
Konzervatívci kancelára Friedricha Merza vlaňajšiu zmenu dôrazne kritizovali a jej zrušenie si dohodli už v koaličnej zmluve so sociálnymi demokratmi z SPD. Táto strana ju za svojej predošlej vlády iniciovala s cieľom posilniť získavanie kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia.
Podpredsedníčka poslaneckého klubu SPD Sonja Eichwedeová s odvolaním sa na nízke počty prípadov teraz uviedla, že zrýchlené udeľovanie nie je centrálnym pilierom zákona o štátnom občianstve. Dôležitejšie podľa nej je to, že zostala zachovaná možnosť dvojakého občianstva.
Súčasné opozičné strany však rozhodnutie odsúdili. Podľa šéfa Zelených Felixa Banaszaka vysiela „nesprávny signál“, pretože Nemecko naliehavo potrebuje vysoko kvalifikovaných zahraničných pracovníkov. Clara Büngerová zo strany Ľavica kritizovala, že nebola prijatá prechodná úprava pre tých, ktorí už požiadali o občianstvo v skrátenom konaní, ale zatiaľ nedostali rozhodnutie.
