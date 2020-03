Zrútený dom v Brandenbursku si vyžiadal jednu obeť a troch zranených

Hohen Neuendorf 7. marca (TASR) - Jednu obeť a troch zranených si vyžiadalo v sobotu čiastočné zrútenie viacposchodového obytného domu v nemeckom meste Hohen Neuendorf v spolkovej krajine Brandenbursko. Informovala o tom agentúra DPA.



O život prišla 60-ročná žena, oznámila v sobotu popoludní miestna polícia. Dodala, že jedna z troch zranených osôb utrpela ťažké zranenia a jeden človek zostáva nezvestný.



V obytnom dome bývalo dovedna sedem - prevažne starších - ľudí.



Príčina zrútenia domu nateraz nie je známa. Jeden z tamojších obyvateľov pre DPA povedal, že bolo počuť "strašný rachot" a následne to znelo, akoby sa zosypali betónové časti. Polícia sa domnieva, že išlo o explóziu. V troskách zostala celá predná časť budovy.



"Z dôvodu nebezpečenstva nemôžeme dom v súčasnosti preskúmať. Mohol by sa totiž rúcať ďalej," povedal hovorca polície.



Ulicu v centre mesta, kde sa dom nachádza, uzavreli. Upovedomení boli záchranári z Berlína a okresov Barnim a Oberhavel. Nasadené boli aj dva vrtuľníky. Na mieste sú pripravené záchranárske psy, ktoré čakajú na to, kým bude možné do domu vstúpiť.



Mesto Hohen Neuendorf s 25.000 obyvateľmi leží v priamom susedstve s metropolou Nemecka Berlín a neďaleko hlavného mesta Brandenburska Potsdam.