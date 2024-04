Nemecko zvažuje legalizáciu interrupcií v ranom štádiu tehotenstva

Berlín 15. apríla (TASR) - Nemecko plánuje zlegalizovať interrupcie počas skorého štádia tehotenstva. Návrh v pondelok predložila komisia, ktorú minulý rok založila vládna koalícia kancelára Olafa Scholza. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nemecké zákony v súčasnosti interrupcie zakazujú, ale do 12. týždňa tehotenstva sú v praxi tolerované v prípade, že žena podstúpila povinné poradenstvo. Interrupciu môžu podstúpiť ženy, ktoré boli znásilnené alebo sú v ohrození života.



Komisia v pondelok predložila 600-stranovú správu, v ktorej odporúča zmiernenie zákona o interrupciách. Členkou komisie je aj profesorka práva Liane Woernerová, ktorá situáciu označila za "neudržateľnú" a naliehala na to, aby sa umelé prerušenie tehotenstva v prvom trimestri zlegalizovalo a ženy zaň nemohli byť trestne stíhané.



Ďalším z návrhov bolo skúmanie toho, či by sa nemohla hranica zlegalizovania posunúť až na 22. týždeň tehotenstva. Woernerová sa ďalej vyjadrila, že interrupcie v neskorom štádiu tehotenstva by mali byť aj naďalej nelegálne, ale "nie nevyhnutne trestné".



Minister spravodlivosti Marco Buschmann na tlačovej konferencii povedal, že vláda sa bude návrhom intenzívne zaoberať, aby správne zvolila ďalšie kroky. Zároveň varoval pred verejnými debatami, ktoré by mohli spôsobiť rozkol v spoločnosti.



Mimovládna organizácia Centrum reprodukčného zdravia privítala návrhy komisie a označila ich za "historickú šancu na zmodernizovanie práva".



"Nemecký zákon o interrupciách stigmatizuje ženy, ktoré ju chcú podstúpiť, a znižuje ich schopnosť rozhodovať sa slobodne a informovane," povedala Adriana Lamackova, zástupkyňa riaditeľa európskej kancelárie Centra reprodukčného zdravia.



Súčasná vládna koalícia pri nástupe sľúbila zreformovať zákon o interrupciách. V roku 2022 Spolkový snem odhlasoval zrušenie zákona z éry nacistického Nemecka, ktorý lekárom a zdravotníckym zariadeniam obmedzoval priestor na poskytovanie informácií o možnosti umelého prerušenia tehotenstva.



Vládna hovorkyňa Christiane Hoffmannová sa v pondelok odmietla vyjadriť k tomu, či budú interrupcie zlegalizované ešte pred parlamentnými voľbami na jeseň v roku 2025.