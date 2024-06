Nemecko zvažuje po útoku v Mannheime deportácie Afgancov

Foto: TASR/AP

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecké úrady údajne majú dôkazy o islamistickom motíve minulotýždňového útoku nožom v meste Mannheim na juhozápade krajiny, ktorý si vyžiadal život jedného policajta. Tvrdí to nemecký minister spravodlivosti Marco Buschmann, informuje TASR podľa utorňajšej správy agentúry AP.Buschmann v pondelok neskoro večer na sociálnej sieti X napísal, že "existujú jasné známky islamistického motívu" tohto útoku. Dodal, že vyšetrovanie prípadu preberá spolková prokurátora, ktorá v utorok túto informáciu potvrdila. Odvolávala sa pritom na závažnosť prípadu a podozrenie, že útok mal náboženský motív.Na zhromaždenie protiislamskej pravicovej občianskej skupiny Pax Europa v Mannheime útočil v piatok nožom 25-ročný muž z Afganistanu, ktorý žije v Nemecku od roku 2014. Podľa medializovaných správ mu bola zamietnutá žiadosť o azyl. Vzhľadom na to, že bol v tom čase ale príliš mladý, ho podľa denníka Bild nevyhostili.V piatok zranil dovedna päť členov skupiny Pax Europa, ktorá sama seba označuje za odporcu "politického islamu". Pobodal aj 29-ročného policajta, ktorý v nedeľu zraneniam podľahol. Polícia útočníka postrelila.Útok rozprúdil v Nemecku pred eurovoľbami diskusiu o imigrácii. Vyvolal tiež výzvy opozície aj niektorých členov vlády na obnovenie deportácii do Afganistanu, ktoré sa v roku 2021 zastavili, keď sa tam k moci opätovne dostalo hnutie Taliban.Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová v utorok v tejto súvislosti uviedla, že "ľudia, ktorí predstavujú potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť Nemecka", musia byť urýchlene deportovaní, do krajín ako Sýria či Afganistan. Úrady v tomto zmysle podľa jej slov niekoľko mesiacov vykonávajú intenzívnu kontrolu s cieľom nájsť spôsoby, ako takéto osoby z Nemecka deportovať.Na problémy v súvislosti s deportáciami však poukázala ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková.povedala. Zdôraznila, že Nemecko nemá v Afganistane veľvyslanectvo, ktoré by mohlo koordinovať takéto vyhostenia, pri ktorých je podľa jej slov navyše potrebné dodržať "ústavné a najmä bezpečnostné otázky".