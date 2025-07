Nemecko zvažuje v mene Ukrajiny nakúpiť od USA systémy Patriot

Berlín 4. júla (TASR) - Nemecko skúma možnosť nákupu viacerých systémov protivzdušnej obrany typu Patriot od Spojených štátov pre Ukrajinu, oznámil v piatok hovorca vlády v Berlíne Stefan Kornelius. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Hovorca nemeckej vlády to vyhlásil po tom, čo Rusko v noci na piatok vystupňovalo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu vrátane metropoly Kyjev.



Na otázku ohľadne správ, že vláda v Berlíne oslovila Washington v súvislosti s dohodou o nových protiraketových systémoch, Kornelius uviedol, že môže „potvrdiť, že v tejto veci skutočne prebiehajú intenzívnejšie diskusie“.



Spojené štáty, ktoré sú najväčším vojenským podporovateľom Ukrajiny od začiatku rozsiahlej ruskej invázie v roku 2022, v utorok oznámili, že zastavujú dodávky niektorých kľúčových zbraní na Ukrajinu. Medzi danými položkami boli podľa amerických médií aj protiraketové systémy Patriot, ktoré Ukrajina nasadzuje na ochranu pred ruskými útokmi.



Moskva v uplynulých týždňoch zintenzívnila raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Agentúra AFP to dáva do súvisu s tým, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa podporujú Ukrajinu menej než predchádzajúca administratíva.



Nemeckých predstaviteľov obzvlášť znepokojil dosah možného zastavenia dodávok systémov Patriot a munície, informoval ešte vo štvrtok nemecký denník Bild, podľa ktorého Berlín rokoval s americkými predstaviteľmi o dohode, ktorá by zahŕňala nákup zbraní v mene Kyjeva a ich následné dodanie Ukrajine.



Nemecko čaká na odpoveď amerického ministra obrany Petea Hegsetha na žiadosť o dve jednotky Patriot, ktorá bola podaná „pred niekoľkými týždňami“, dodal Bild.



Ukrajina dlhodobo zdôrazňuje potrebu zlepšiť svoju protivzdušnú obranu, a to aj prostredníctvom väčšieho počtu systémov Patriot, má však problém s ich získavaním, píše AFP.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v apríli vyhlásil, že jeho vláda chce kúpiť najmenej desať systémov Patriot na obranu pred ruskými útokmi.