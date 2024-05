Nemecko zvažuje voči Izraelu podobné kroky, akými hrozia Spojené štáty

Berlín 10. mája (TASR) - Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok uviedol, že Berlín zvažuje podobné kroky ako Spojené štáty, ktoré pohrozili zastavením dodávok zbraní Izraelu, ak by izraelské jednotky začali s rozsiahlou operáciou v meste Rafah na juhu palestínskeho Pásma Gazy.



"Momentálne sa o tom diskutuje," uviedol podľa agentúry DPA Pistorius vo štvrtok večer vo vysielaní televízie ZDF. Dodal, že zodpovednosť za toto rozhodnutie nesie úrad kancelára a ministerstvo zahraničných vecí.



DPA vo svojej správe zverejnenej v noci na piatok doplnila, že izraelské operácie v Rafahu sú zatiaľ obmedzené najmä na východ mesta, kde bol začiatkom týždňa vydaný príkaz na evakuáciu.



USA sú naďalej hlavným podporovateľom Izraela, ale ich prezident Joe Biden v stredu verejne varoval, že ak Izrael zaútočí na Rafah, Washington mu prestane dodávať delostrelecké granáty a ďalšie zbrane.



Do mesta Rafah, ktoré leží pri hraniciach s Egyptom, sa od vypuknutia bojov v Pásme Gazy uchýlilo podľa odhadov vyše 1,5 milióna Palestínčanov. Izrael považuje Rafah za poslednú baštu hnutia Hamas v Pásme Gazy.



Biden však v stredu zároveň povedal, že USA budú naďalej Izraelu poskytovať plnú podporu pri obrane pred útokmi.



Pistorius v stredu po stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom vyzval zabrániť ďalšej eskalácii vojny v Pásme Gazy. Spoločne sa zhodli, že treba urobiť všetko pre to, aby sa humanitárna kríza palestínskeho obyvateľstva v Pásme Gazy zmiernila alebo skončila.



Pistorius aj pre ZDF povedal, že pre Izrael by malo byť kľúčové "pokračovať v zameraní sa na deeskaláciu" v konflikte.