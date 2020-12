Nemecko zvažuje zavedenie plošného lockdownu ešte pred Vianocami

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 12. decembra (TASR) - Celoplošný lockdown nastane v Nemecku zrejme ešte pred Vianocami. Povedal to v sobotu po telekonferencii s premiérmi Únie CDU/CSU a kancelárkou Angelou Merkelovou predseda vlády v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko Winfried Kretschmann, informovala agentúra DPA." uviedol Kretschmann na krajinskom zjazde strany Zelených v meste Reutlingen. Dodal, že obmedzenia verejného života by mohli začať platiť už budúci týždeň. Prudko stúpajúce počty nakazených nedávajú vláde podľa jeho slov inú možnosť.Konečné rozhodnutie o termíne rozsiahleho lockdownu padne v nedeľu dopoludní na videokonferencii krajinských premiérov a Merkelovej. Podľa informácií ďalších účastníkov rokovaní platí pre tento postoj všeobecný súhlas. Minister hospodárstva Peter Altmaier v rozhovore pre médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) varoval pred stratou kontroly v boji s pandémiou COVID-19: "" Ani podľa neho nie je možné čakať do Vianoc a lockdown je potrebné zaviesť už skôr.Odborníci z akadémie vied Leopoldina so sídlom v Halle tento týždeň odporučili, aby sa obchody po Vianociach zatvorili minimálne do 10. januára a čo najviac sa obmedzilo i vyučovanie na školách a predĺžili sa zimné prázdniny. Prísne protipandemické opatrenia podporila aj Merkelová. Minister financií Olaf Scholz v sobotu vyslovil požiadavku rozsiahlych obmedzení pre predaj a prisľúbil, že vláda sa bude zaoberať hospodárskymi aj spoločenskými následkami uzatvorenia obchodov.Sprísnené opatrenia už začali od soboty platiť napríklad v Bádensku-Württembersku, kde zaviedli obmedzenia vychádzania a od pondelka bude platiť celkový lockdown v Sasku.V Nemecku hlásil Inštitút Roberta Kocha (RKI) v sobotu 28.438 nových prípadov nákazy a 496 úmrtí na koronavírus. Rekord v počte novoinfikovaných (29.875) zaznamenali v krajine v piatok. Celkovo bolo v Nemecku pozitívne testovaných 1.300.516 osôb a 21.466 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo.