Nemecko zvažuje zaviesť povinné testovanie po návrate do krajiny

Berlín 25. júla (TASR) - Nemecko zvažuje pre opätovný nárast nových prípadov nákazy koronavírusom zaviesť pre cestujúcich vracajúcich sa z vysoko rizikových krajín povinné testovanie na ochorenie COVID-19. Povedal to v sobotu pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn.



Spahn uviedol, že vláda chce spraviť všetko pre to, aby zastavila šírenie nového druhu koronavírusu, avšak tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv ľudí.



"Preverujeme, či je právne možné ľuďom prikázať, aby sa podrobili testu (na koronavírus), pretože by išlo o zásah do ich (osobnej) slobody," vysvetlil Spahn. Tamojšie súdy podľa jeho slov prešetrujú všetky koronavírusové opatrenia, aby sa zaistilo, že sú primerané vzhľadom na ich dosah na základné ľudské práva.



V piatok sa ministri zdravotníctva 16 nemeckých spolkových krajín dohodli, že Nemecko bude na dobrovoľnej báze ponúkať bezplatné testy na koronavírus všetkým cestujúcim vracajúcim sa do krajiny.



Ľudia prichádzajúci z vysoko rizikových krajín, medzi ktoré aktuálne patria napríklad Spojené štáty, Brazília či Turecko, budú mať nárok na okamžité otestovanie. Ostatní cestujúci dostanú možnosť podstúpiť test do troch dní, píše agentúra Reuters.



Pri negatívnom výsledku testu nebudú musieť ľudia ísť do 14-dňovej karantény, dodal minister.



V piatok počet nakazených osôb v Nemecku prudko stúpol - pribudlo 815 nových prípadov, čo je najväčší denný prírastok od polovice mája, uviedol Inštitút Roberta Kocha (RKI). V sobotu zaznamenali nemecké zdravotnícke orgány 781 ďalších prípadov infikovaných.