Nemecko zvažuje zaviesť zákaz cestovania do niektorých destinácií

Berlín 24. marca (TASR) - Nemecká vláda zvažuje zaviesť dočasný zákaz cestovania do niektorých obľúbených dovolenkových destinácií v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



"To, či existuje možnosť dočasne zamedziť cestovaniu do obľúbených dovolenkových destinácií v zahraničí ... teraz preverujú príslušné ministerstvá," informovala hovorkyňa spolkovej vlády Ulrike Demmerová.



Nemecká vláda začiatkom minulého týždňa vyzvala občanov, aby necestovali do zahraničia. Nemci totiž začali húfne rezervovať lety na Malorku po tom, ako spolkový kabinet tento španielsky ostrov vyradil zo zoznamu rizikových oblastí. Občania Nemecka môžu do tejto a iných oblastí v Španielsku, Portugalsku či Dánsku vycestovať bez absolvovania karantény alebo testu po návrate.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu oznámila, že plánované päťdňové sprísnenie pandemických opatrení počas Veľkej noci nakoniec platiť nebude. Podľa nej pôvodné rozhodnutie sprísniť epidemiologické opatrenia v období od 1. do 5. apríla prijala s krajinskými premiérmi s dobrým úmyslom, pretože tretia vlna pandémie sa musí zabrzdiť. Neskôr však priznala, že išlo o chybu, keďže takýto plán by nebolo možné pre krátkosť času realizovať.