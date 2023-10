Nemecko zvýši opatrenia pre hrozby násilia voči židovským inštitúciám

Berlín 13. októbra (TASR) - Nemecká Ústredná židovská rada vo štvrtok uviedla, že posilní bezpečnostné opatrenia v súvislosti s výzvami na násilie voči židovským inštitúciám po eskalácii konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Informovala o tom agentúra DPA.



"V záujme zaistenia bezpečnosti sa robí všetko, čo je možné zo strany štátu i židovskej strany," uviedla rada so sídlom v Berlíne a zároveň vyjadrila vďačnosť nemeckým spolkovým a štátnym bezpečnostným úradom.



Výzvy na piatkové násilnosti voči židovským inštitúciám kolujú na sociálnych sieťach už od stredy, upozornila rada. Hrozby sa doposiaľ nepodarilo overiť, môžu sa nimi však inšpirovať jednotliví osamotení páchatelia, dodala.



Pravidelný piatkový protest odvolala aj skupina klimatických aktivistov Last Generation práve pre výzvy na násilnosti voči židovským inštitúciám, píše DPA. "Nechceme zaneprázdniť policajné sily, ktoré budú možno potrebné na ochranu životov. Políciu sme o tom informovali," uviedlo zoskupenie na platforme X (predtým Twitter).



Hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, vyzvalo na piatok 13. októbra moslimov na celom svete na akciu a podporu. Pre obavy z možných násilných činov zo strany stúpencov tohto hnutia vyzval svojich občanov v zahraničí na ostražitosť aj samotný Izrael.



"Možno vychádzať z toho, že v rôznych krajinách dôjde k protestným zhromaždeniam, ktoré môžu vyústiť do násilia," upozornilo vo štvrtok izraelské ministerstvo zahraničných vecí i národná bezpečnostná rada. Zároveň Izraelčanov vyzvali, aby sa držali od takýchto demonštrácií čo najďalej.



Po rozsiahlom teroristickom útoku Hamasu na Izrael a následných vzdušných úderoch izraelskej armády na pásmo Gazy vyzvalo toto islamistické hnutie v utorok na mobilizáciu arabského a moslimského sveta, pripomína DPA.