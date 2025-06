Nemecko zvýši výdavky na obranu na 3,5 percenta HDP v roku 2029

Berlín 24. júna (TASR) - Nemecký minister financií Lars Klingbeil v utorok prisľúbil zvýšenie výdavkov na obranu na 3,5 percenta hrubého domáceho produktu do roku 2029. Uviedol to pri predstavení nového štátneho rozpočtu, ktorý schválila vláda, informuje TASR podľa agentúry AP.



Koalícia kancelára Friedricha Merza presadila v parlamente uvoľnenie prísnych pravidiel pre zvyšovanie dlhu, aby umožnila nárast obranných výdavkov. V utorok sa v Haagu začína summit NATO, na ktorom sa očakáva schválenie nového cieľa Aliancie, ktorým má byť zvýšenie výdavkov na obranu z dvoch na 3,5 percenta HDP a ďalších 1,5 percenta na súvisiacu infraštruktúru.



Klingbeil uviedol, že obranné výdavky Nemecka tento rok dosiahnu 2,4 percenta a budú postupne rásť, aby Berlín dosiahol 3,5 percenta v roku 2029. Vicekancelár zdôraznil, že bude „veľmi pozorne“ sledovať, aby tieto financie boli vynaložené efektívne. Ako príklad uviedol posilnenie spolupráce pri zaobstarávaní, výskume a vývoji na úrovni EÚ.



Nemecko roky čelilo kritike, že nedodržiava existujúci dvojpercentný cieľ NATO. Po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 vtedajší kancelár Olaf Scholz prisľúbil zvýšenie výdavkov a oznámil vytvorenie osobitného fondu na modernizáciu ozbrojených síl za 100 miliárd eur. Berlín vďaka tomuto fondu splnil cieľ dvoch percent HDP na obranu, vyčlenené financie sa však minú do roku 2027.



Merz vyhlásil, že jeho vláda bude „v budúcnosti poskytovať všetko financovanie, ktoré Bundeswehr potrebuje, aby sa stal najsilnejšou konvenčnou armádou v Európe“.



Rozpočtové plány spolkovej vlády zahŕňajú zvyšovanie celkových štátnych výdavkov z 503 miliárd eur v tomto roku na 573,8 miliardy v roku 2029. Nová vláda tiež vytvára 500-miliardový fond na modernizáciu infraštruktúry v krajine v priebehu 12 rokov.