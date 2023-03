Nemecko zvýši výrobu munície, aby pomohlo Ukrajine

Berlín 1. marca (TASR) - Nemecko zvýši výrobu munície aj svoje kapacity na opravu zbraní, aby bolo schopné lepšie pomôcť Ukrajine v boji proti Rusku. Povedal to v stredu nemecký kancelár Olaf Scholz, informuje TASR podľa správy stanice CNN.



"Momentálne už rok trvajúca podpora Ukrajiny nám priniesla aj poznatky ..., že sme na miestach mimo územia Ukrajiny vytvorili opravárenské kapacity pre zbrane používané vo vojne," povedal Scholz novinárom po stretnutí s lotyšským premiérom Krišjánisom Karinšom v Berlíne.



"Zabezpečíme pokrok vo výrobe munície, a to jednak pre zbrane, ktoré dodávame sami sebe aj pre tie, ktoré pochádzajú z klasických zásob dostupných vo východnej Európe," dodal nemecký kancelár.



Nemecko minulý piatok oznámilo, že dodá Ukrajine ďalšie štyri tanky typu Leopard 2A6 zo zásob svojich ozbrojených síl (Bundeswehr). Celkovo Ukrajine poskytne 18 tankov nemeckej výroby, ktorých vývoz na Ukrajinu už v januári povolilo aj iným krajinám.



Denník The Guardian pripomína, že Scholz v piatok tiež povedal, že Nemecko bude podporovať Ukrajinu "tak intenzívne a tak dlho, ako to bude potrebné". Zároveň dodal, že nemecká vojenská, finančná aj humanitárna pomoc Ukrajine už presiahla 14 miliárd eur.