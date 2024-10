Nemecko zvýšilo dodávky zbraní do Izraela a prekročilo odhady

Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecká vláda výrazne rozširuje svoje licencie na dodávky zbraní do Izraela, čím prekonáva predchádzajúce odhady. Vyplýva to z informácií, ktoré vo štvrtok zverejnilo nemecké ministerstvo zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Povolenia na vývoz vojenského materiálu do Izraela dosiahli od augusta celkovú sumu 94,05 milióna eur. Táto suma je viac než dvojnásobne vyššia ako suma 45,74 milióna eur, ktorú za obdobie celého roka do 13. októbra ministerstvo hospodárstva v Berlíne oznámilo hospodárskemu výboru dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestag).



Nový údaj bol zverejnený v odpovedi na otázku poslankyne populistickej Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá je proti dodávkam zbraní, píše DPA.



V Nemecku sú podľa DPA dodávky zbraní do Izraela už niekoľko mesiacov spornou otázkou. Nemecká vláda minulý rok schválila vývoz vojenského vybavenia do Izraela v hodnote 326,5 milióna eur, čo vtedy znamenalo desaťnásobný nárast oproti roku 2022.



Väčšina týchto vývozných povolení bola vydaná po útoku palestínskych militantov Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Avšak v prvých mesiacoch tohto roka sa počet vývozných povolení výrazne znížil. Do 21. augusta bolo na zbrane schválených len 14,42 milióna eur. Vývoz vojenských zbraní bol od marca do tohto dátumu pozastavený.



Konzervatívny opozičný líder a predseda Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) Friedrich Merz obvinil vládu, že blokuje žiadosti výrobcov zbraní o vývoz vrátane munície a náhradných dielov pre tanky.



Vláda však opakovane tvrdila, že neexistuje žiadny zákaz na vývoz zbraní. Nemecký kancelár Olaf Scholz v Bundestagu pri príležitosti prvého výročia útoku Hamasu na Izrael uviedol, že Nemecko dodalo a bude dodávať zbrane Izraelu.