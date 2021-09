Blinken sa stretol s Maasom a afganskými utečencami

Na archívnej snímke príslušníci afganského militantného hnutia Taliban kráčajú vedľa vykrikujúcich Afgancov počas protipakistanskej demonštrácie pred budovou pakistanského veľvyslanectva v Kábule 7. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Berlín/Washington (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v stredu navštívil americkú základňu Ramstein v Nemecku, kde sa stretol so svojím nemeckým rezortným kolegom Heikom Maasom, ako aj s niektorými z 11.000 afganských utečencov, ktorí tam čakajú na lety do Spojených štátov.Ako píše agentúra AFP, Blinken a Maas v priebehu stredy povedú virtuálny summit ministrov dvadsiatich krajín o ďalšom postupe v súvislosti s Afganistanom. Podľa Maasa je cieľom stredajšieho stretnutia ""." uviedol Maas vo vyhlásení.Blinken tiež navštívil provizórny domov, kde žijú deti, ktoré prišli o rodičov. "," povedal deťom šéf americkej diplomacie.USA a ich spojenci evakuovali z Afganistanu približne 123.000 ľudí, ktorí sa obávali prenasledovania zo strany Talibanu. Washington priznal, že mnoho ľudí z tejto ázijskej krajiny nestihlo utiecť, Taliban sa však údajne zaviazal, že im umožní odísť. Blinken sa na virtuálnom rokovaní so spojencami pravdepodobne pokúsi presadiť stratégiu na vyvinutie medzinárodného tlaku na Taliban, aby splnil svoje záväzky.Predmetom rozhovorov môže tiež byť budúci prístup k novej dočasnej vláde, ktorá pozostáva len z mužov, a to členov tohto fundamentalistického hnutia. Na nového ministra vnútra americké úrady dokonca v minulosti vydali zatykač pre podozrenia z terorizmu, všíma si AFP.Agentúra tiež pripomenula, že Nemecko - podobne ako mnoho ďalších amerických spojencov - "" víťazstvo Joea Bidena nad Donaldom Trumpom v ostatných prezidentských voľbách. Aj niektorí blízki spojenci sú však kritickí voči tomu, akým spôsobom Biden ukončil dvadsaťročnú vojnu v Afganistane, ktorá viedla k rozpadu vlády podporovanej Západom v priebehu niekoľkých dní. Kandidát na post nemeckého kancelára Armin Laschet z Kresťanskodemokratickej únie (CDU) označil afganskú misiu za "" v histórii NATO.Blinken uviedol, že Washington bude spolupracovať so spojencami na vyvíjaní diplomatického a ekonomického tlaku v Afganistane aj po skončení najdlhšej americkej vojny." povedal Blinken novinárom pred odletom do Nemecka.