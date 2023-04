Nemecko,Poľsko a Ukrajina zriadia v Poľsku stredisko pre tanky Leopard

Ramstein 21. apríla (TASR) - Nemecko, Poľsko a Ukrajina sa v piatok dohodli na tom, že v Poľsku zriadia centrum na opravu a údržbu tankov Leopard, aby sa mohli rýchlo vracať späť na front, kde ich Kyjev nasadzuje do boja proti ruským inváznym silám. Oznámil to nemecký minister obrany Boris Pistorius, informuje TASR s odvolaním sa na správy agentúr DPA a PAP.



Príslušnú dohodu podpísali ministri obrany zmienených krajín na zasadnutí tzv. kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny, ktoré prebiehalo v piatok na leteckej základni Ramstein v Nemecku.



Nové servisné stredisko podľa slov Pistoriusa "zabezpečí, aby sa tanky mohli v prípade potreby udržiavať (v dobrom stave) či opravovať". Lídri troch krajín majú na financovanie tejto iniciatívy zriadiť spoločný fond a "spravodlivo si rozdeliť" ročné náklady predstavujúce 150 až 200 miliónov eur. Budúci týždeň ich v tejto veci čaká prvé pracovné stretnutie. Samotné centrum bude zrejme funkčné od konca mája.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak už začiatkom marca povedal, že Varšava je pripravená zriadiť servisné centrum pre tanky dodané Ukrajine v závode na výrobu vojenskej techniky Bumar-Labedy v meste Gliwice na juhu Poľska.



Podľa Pistoriusa odráža takáto iniciatíva odhodlanie spojeneckých krajín naďalej pomáhať Ukrajine v boji proti Rusku. Šéf nemeckého rezortu obrany tiež oznámil, že v sobotu sa začne výcvik vyše 100 ukrajinských vojakov v obsluhe tankov Leopard 1.



Nemecký minister obrany však zároveň vylúčil, že by Berlín mohol dodať Ukrajine aj stíhačky.



Pistorius odpovedal aj na otázku týkajúcu sa perspektívy vstupu Ukrajiny do NATO. Členské krajiny Aliancie sa podľa jeho slov zhodujú na tom, že Ukrajinu vnímajú ako svojho budúceho člena. Zároveň sa však domnievajú, že teraz sa "v prvom rade" treba sústrediť na jej podporu na bojisku.