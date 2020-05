Spustenie uhoľnej elektrárne Datteln IV. sa nezaobišlo bez protestov

Datteln 30. mája (TASR) - V Nemecku uviedli v sobotu do prevádzky kontroverznú uhoľnú elektráreň Datteln IV., ktorú vybudovali v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Jej spustenie sprevádzali hlučné, ale pokojné protesty, na ktorých sa zúčastnilo dovedna približne 500 ľudí. Informovala o tom na svojej webovej stránke televízna stanica WDR.



Elektráreň energetickej spoločnosti Uniper otvorili s takmer desaťročným oneskorením. Dôvodom boli pochybenia pri plánovaní, zákaz stavebných prác, o ktorom medzičasom rozhodli tamojšie súdy, ako aj technické poruchy, ktoré sa objavili počas skúšobnej prevádzky.



"Spustenie prevádzky (elektrárne) Datteln IV. je pre náš podnik veľmi dôležitý míľnik a výnimočný tímový výkon," uvádza sa vo vyhlásení koncernu.



Datteln IV., najvýkonnejšia aj najekologickejšia spomedzi všetkých uhoľných elektrární v Nemecku, má nahradiť viaceré staršie elektrárne. Príslušná komisia napriek spomenutým kvalitám spolkovej vláde odporučila, aby ju do prevádzky neuviedla. Vládny kabinet sa však rozhodol ju spustiť, hoci Nemecko do roku 2038 plánuje všetky uhoľné elektrárne zatvoriť.



Výstavbu tejto elektrárne sprevádzali od začiatku protesty aktivistov na ochranu životného prostredia. Na desiatich demonštráciách sa zúčastnili prívrženci environmentálnych hnutí Greenpeace, Piatky za budúcnosť (Fridays for Future), Extinction Rebellion či Ende Gelände.



Luisa Neubauerová z nemeckej sekcie študentského hnutia Piatky za budúcnosť spustenie elektrárne označila za provokáciu. "Je to postfaktická elektráreň - všetky fakty hovoria proti," uviedla s tým, že je provokatívne začínať so zatváraním uhoľných elektrární tým, že sa otvorí jedná nová. Tento krok kritizovala na Twitteri aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová.



Podľa polície v meste Recklinghausen bolo na pozemku elektrárne nahlásených desať protestných zhromaždení.



Na proteste sa zúčastnili aj bývalí baníci, ktorí kritizovali zastavenie ťažby uhlia v Nemecku, v dôsledku čoho mnohí z nich prišli o prácu, zatiaľ čo sa teraz do Nemecka musí uhlie na fungovanie Datteln IV. dovážať.