Voľby v Bádensku-Württembersku vyhrali zelení

Stuttgart 15. marca (TASR) - Strana zelených premiéra Winfrieda Kretschmanna zvíťazila v nedeľňajších voľbách v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Podľa konečných výsledkov získala rekordných 32,6 percenta hlasov, čo je o 2,3 percentuálneho bodu viac ako v roku 2016, uviedli nemecké médiá.



Kresťanskodemokratická únia (CDU), ktorú dlho viedla kancelárka Angela Merkelová, získala iba 24,1 percenta hlasov (pokles o 2,9 percenta), čo je jej najhorší výsledok vo voľbách v tejto spolkovej krajine.



Na ďalších miestach skončili Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) s 11 percentami hlasov, liberáli z FDP (10,5 percenta) a krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom 9,7 percenta hlasov.



Zelení tak majú v novom 154-člennom parlamente 58 mandátov, CDU 42, SPD 19, FDP 18 a AfD 17.



Zelení si môžu na základe tohto výsledku vybrať svojich koaličných partnerov. Pokračovať by mohla ich súčasná koalícia s CDU, môžu však vytvoriť vládu aj s SPD a FDP. Koalícia zelených s SPD, ktorá bola pri moci v rokoch 2011 - 2016, len tesne minula potrebnú väčšinu.



Sedemdesiatdvaročný Kretschmann, jediný predseda vlády z radov zelených za posledných desať rokov v Nemecku, oznámil, že o novej vláde bude rokovať s CDU, SPD a FDP. Ako prvá príde na rad CDU, čo však neznamená, že jeho strana bude s konzervatívcami pokračovať vo vládnutí, zdôúraznil.



V nedeľu sa konali voľby aj v spolkovej krajine Porýnie-Falcko, kde CDU takisto zaznamenala výrazné straty a skončila druhá za SPD. Oboje voľby odštartovali tzv. supervolebný rok, ktorý vyvrcholí 26. septembra voľbami do Spolkového snemu.