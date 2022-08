Nemecko:Znečistenie rieky Odry by sa mohlo rozšíriť až po Baltské more

Varšava/Berlín 13. augusta (TASR) - Znečistenie rieky Odra na hraniciach medzi Poľskom a Nemeckom, ktoré viedlo k hromadného úhynu rýb, by mohlo zasiahnuť vodné živočíchy a rastliny až po ústie tejto rieky do Baltského mora, oznámilo v piatok ministerstvo životného prostredia v nemeckej spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. TASR správu prevzala v sobotu z agentúry DPA.



Znečistenie by sa v závislosti od poveternostných podmienok a vodných prúdov mohlo počas soboty rozšíriť až do západnej časti Štetínskeho zálivu. Ministerstvo obyvateľov vyzvalo, aby v rieke nevykonávali rybolov a nepoužívali vodu z nej.



Vedci sa už niekoľko dní usilujú odhaliť príčinu hromadného úhynu v rieke Odra, odkiaľ už vylovili desať ton uhynutých rýb, pripomína DPA. Vzorky vody odobraté nemeckými úradmi preukázali značnú kontamináciu ortuťou.



Poľská polícia v spojitosti s úhynom rýb ponúka finančnú odmenu za informácie, ktoré by viedli k chyteniu páchateľov. "Chceme chytiť vinníkov a potrestať páchateľov," povedal poľský premiér Mateust Morawiecki. Premiérov úrad v sobotu na Twitteri oznámil, že v spojitosti so situáciou na Odre zasadá krízový štáb.



Poľská vláda a úrady čelia kritike z dôvodu váhavej reakcie na úhyn rýb, píše DPA. Morawiecki v piatok večer odvolal z funkcie šéfa vodohospodárskeho úradu a vedúceho úradu životného prostredia. Poľský premiér uviedol, že o hromadnom úhyne rýb sa dozvedel až v stredu 10. augusta. Poľské úrady o tom však informovali už koncom júla.