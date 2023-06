Nemeckú aplikáciu varujúcu pred koronavírusom uviedli do režimu spánku

Berlín 1. júna (TASR) - Nemecká aplikácia, ktorá upozorňovala na potencionálne vystavanie sa koronavírusu, bola v stredu uvedená do spánkového režimu. Oznámilo to vo štvrtok nemecké ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Aplikácia Corona Warn nebude do odvolania aktualizovaná ani ďalej vyvíjaná, pričom zmluva s dodávateľom aplikácie sa skončila k 31. máju, oznámilo ministerstvo.



Vzhľadom na uvoľnenejšiu pandemickú situáciu v Nemecku bola funkcia aplikácie o kontakte s niekým, kto mal pozitívny výsledok testu, vypnutá už od 1. mája. Aplikácia sa však stále dala používať napríklad na ukladanie elektronických certifikátov o očkovaní.



Od spustenia v júni 2020 bola aplikácia stiahnutá 48 miliónkrát a aktívne ju používalo asi 35 miliónov ľudí. Podľa vývojárov umožnila deviatim miliónom ľudí, aby po pozitívnom teste vydali vyše 270 miliónov varovaní.



Podľa nemeckého rezortu zdravotníctva je možné aplikáciu v prípade potreby znovu uviesť do prevádzky po zhoršení pandemickej situácie.



Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach vyzval používateľov, aby si aplikáciu z telefónov nemazali. "Môže sa stať, že ju budeme musieť znovu použiť proti (ochoreniu) COVID-19. Môžeme je tiež vyvíjať ďalej pre iné infekčné ochorenia," uviedol Lauterbach.