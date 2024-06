Nemeckú katolícku cirkev v roku 2023 opustilo viac ako 400.000 ľudí

Kolín nad Rýnom 28. júna (TASR) - Katolícka cirkev v Nemecku zažíva krízu, keďže státisíce ľudí každoročne formálne opúšťajú túto inštitúciu a reálne hrozí, že sa zmení na "menšinovú cirkev", uviedol vo štvrtok odborník na cirkevné právo Thomas Schüller. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Počet odídencov sa síce vlani v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížil, ale trend je výrazný - v roku 2022 opustilo katolícku cirkev v Nemecku vyše pol milióna ľudí, čo je dramaticky negatívny rekord. V roku 2023 to bolo 402.694 ľudí, oznámila Nemecká biskupská konferencia (DBK) so sídlom v Bonne.



Ku katolíckej cirkvi sa v Nemecku momentálne hlási 20,3 milióna ľudí. V roku 2024 by tento počet mohol prvýkrát klesnúť pod hranicu 20 miliónov. Podľa Schüllera je jedna vec istá: "Implózia katolíckej cirkvi na menšinovú je nezvratná."



Potvrdzujú to aj štúdie. Štúdia Freiburskej univerzity (UFR) z roku 2019 predpovedá, že počet členov cirkvi - katolíckej aj protestantskej - klesne do roku 2060 o polovicu, na necelých 23 miliónov.



"Čísla sú ukazovateľom reality. Čísla sú alarmujúce. Ukazujú, že cirkev je v rozsiahlej kríze," povedal predseda DBK a limburský biskup Georg Bätzing.



Zdôraznil však, že rezignácia, strach alebo stiahnutie sa sú nesprávne reakcie. "Ako cirkev máme poslanie ohlasovať dobrú správu o milujúcom, tvorivom a oslobodzujúcom Bohu, žiť ju a odovzdávať ju ďalej," vyhlásil biskup.



Podľa neho sú reformy tiež nevyhnutné, ale platí pre ne nasledovné: "Samotné reformy krízu cirkvi nevyriešia, ale bez reforiem sa kríza ešte prehĺbi, a práve preto sú zmeny potrebné."