Nemeckú obchodnú skupinu BGA znepokojujú Trumpove clá

Berlín 2. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump si "strieľa do vlastnej nohy" zavedením ciel pre hlavných obchodných partnerov. Vyhlásil to v nedeľu šéf Združenia nemeckého veľkoobchodu, zahraničného obchodu a služieb (BGA) Dirk Jandura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Trumpovo rozhodnutie vyjde Američanov draho. Clá vždy ovplyvňujú obe strany," povedal Jandura. "Porazení sú vždy koncoví spotrebitelia, ktorí pociťujú zvýšenie cien pri pokladni," dodal.



Trump v sobotu (1. 2.) podpísal príkaz na zavedenie ciel vo výške 25 % na tovar z Mexika a Kanady a 10 % na čínske produkty. Biely dom uviedol, že clá vstúpia do platnosti v utorok (4. 2.) a sú reakciou na to, že tieto krajiny nedokázali zastaviť toky nelegálnych migrantov a drog vrátane fentanylu do Spojených štátov. Kanada, Mexiko a Čína už sľúbili odvetné opatrenia.



Jandura má však obavy, že USA zavedú clá aj na dovoz z Európskej únie (EÚ). Trump totiž na otázku, či pôjde aj po výrobkoch dovážaných z EÚ, odpovedal: "Absolútne."



Nemecký automobilový koncern Volkswagen však stále dúfa v konštruktívne rozhovory medzi obchodnými partnermi v otázke ciel. Továreň spoločnosti v meste Puebla je najväčšia v Mexiku a jedna z najväčších v rámci skupiny Volkswagen. V roku 2023 vyrobila takmer 350.000 áut vrátane modelov Jetta, Tiguan a Taos, všetky na export do USA.



Volkswagen je spomedzi nemeckých automobiliek najviac vystavený clám. Analytici investičnej banky Stifel uviedli, že 65 % áut, ktoré Volkswagen predáva v USA, už nebude konkurencieschopných po zavedení ciel na ich dovoz z Mexika.



"Posudzujeme akékoľvek potenciálne vplyvy na automobilový priemysel a našu spoločnosť v dôsledku ohlásených ciel," uviedol Volkswagen v nedeľu. "Počítame s konštruktívnymi rozhovormi medzi obchodnými partnermi, aby sme zaistili bezpečnosť plánovania a ekonomickú stabilitu a vyhli sa obchodnému konfliktu."



Nemecká automobilová lobby VDA v sobotu skonštatovala, že americké clá sú významnou prekážkou pre svetový obchod založený na pravidlách a môžu mať vplyv na pracovné miesta v Nemecku a inde v Európe. EÚ medzitým v nedeľu varovala, že "pevne" zasiahne, ak Trump splní svoju hrozbu a zavedie clá na dovoz z európskeho bloku.



"EÚ rozhodne zareaguje na každého obchodného partnera, ktorý nespravodlivo alebo svojvoľne uvalí clá na tovar z EÚ," citovala hovorcu Európskej komisie agentúra AFP.