Nemecku pre rast nakazených hrozí opäť sprísnenie opatrení

Berlín 19. marca (TASR) - Inštitút Roberta Kocha (RKI) v piatok varoval, že nákaza novým druhom koronavírusu sa v Nemecku "celkom jednoznačne šíri exponenciálne" a krajinu aj z dôvodu dominantnosti britského variantu čakajú opäť ťažké týždne. Minister zdravotníctva Jens Spahn zároveň nevylúčil opätovné sprísnenie protipandemických opatrení. Informovala o tom agentúra DPA a nemecké médiá.



"Je veľmi pravdepodobné, že cez Veľkú noc nastane podobná situácia, akú sme mali pred Vianocami, čiže veľmi vysoký počet infikovaných, veľa prípadov závažného priebehu ochorenia (COVID-19) a úmrtí a preťažené nemocnice," povedal na tlačovej konferencii zástupca riaditeľa RKI Lars Schaade.



Expert RKI občanov vyzval, aby veľkonočné sviatky strávili v čo najužšom kruhu a necestovali do zahraničia a ani v rámci Nemecka. "Mobilita a kontakty sú motorom pandémie," upozornil Schaade.



"Sme v tretej vlne pandémie, čísla stúpajú, podiel mutácií je vysoký," povedal Spahn. Z tohto dôvodu nebude možné v nasledujúcich týždňoch uvoľňovať protipandemické opatrenia. Spahn nevylúčil, že Nemecko sa bude musieť dokonca vrátiť k tvrdému lockdownu. Podľa neho v Európe ešte stále nie je dostatok vakcín na to, aby sa tretia vlna dala zastaviť iba očkovaním. Aj keby dodávky do EÚ prichádzali v dohodnutých množstvách, bude podľa neho trvať ešte niekoľko týždňov, kým budú rizikové skupiny úplne zaočkované.



Spahn tiež nevylúčil možnosť, že by Nemecko uzatvorilo dohodu o dodávkach ruskej vakcíny Sputnik V. Potvrdil, že boli nadviazané úzke kontakty s ruskou stranou na rôznych úrovniach, Berlín však chce mať jasno v otázke dostupného množstva. Predpokladom je aj to, aby bola vakcína schválená na použitie v EÚ.



Za nevyhnutný považuje "krátky, tvrdý" lockdown i odborník na oblasť zdravotníctva zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Karl Lauterbach. Inak podľa neho Nemecko v najbližších dňoch dosiahne sedemdňovú incidenciu na úrovni 200 prípadov na 100.000 obyvateľov.



V Nemecku pribudlo za 24 hodín 17.482 nakazených a 226 úmrtí, uviedol v piatok RKI. Počet nových prípadov nákazy sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého týždňa zvýšil o približne 5000. Sedemdňová incidencia sa zo štvrtkovej hodnoty 90 zvýšila na 95,6. Hodnota vyššia ako 95 bola v Nemecku naposledy zaznamenaná koncom januára. Následne nejaký čas klesala a najnižšiu úroveň (56,8) dosiahla 19. februára. Odvtedy sa neustále zvyšuje.



V rámci Nemecka presiahlo už hranicu 50 nakazených na 100.000 obyvateľov za sedem dní 357 zo 412 regiónov, uvádza portál n-tv.de. Sedemdňovú incidenciu na úrovni 100 prekonalo 150 okresov, vyplýva z údajov RKI.



Nemecko v piatok znova spustilo očkovanie vakcínou od firmy AstraZeneca, ktoré bolo prerušené od pondelka pre podozrenia, že táto očkovacia látka mohla spôsobiť krvné zrazeniny u ľudí, ktorým bola podaná. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, čo Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok označila túto vakcínu za bezpečnú a účinnú. Spahn v tejto súvislosti navrhol, aby sa očkovanie v ambulanciách praktických lekárov začalo skôr než bolo pôvodne plánované - najneskôr 19. apríla.