Nemecký a írsky minister: Pobrexitová dohoda je stále možná

Berlín 11. decembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí Nemecka a Írska v piatok vyhlásili, že podľa ich presvedčenia je pobrexitová dohoda o budúcom partnerstve medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom stále možná, a to aj napriek varovaniu britského premiéra Borisa Johnsona, že bezdohodový scenár je veľmi pravdepodobný. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Sme presvedčení, že dosiahnuť dohodu je ťažké, ale stále možné," povedal šéf nemeckej diplomacie Heiko Maas pred stretnutím so svojím írskym kolegom Simonom Coveneyom v Berlíne. "Budeme ďalej rokovať..., až kým sa škára v okne neroztvorí," dodal Maas.



Coveney je presvedčený, že "je možné dospieť k dohode o budúcich vzťahoch aj k obchodnej dohode".



"Chceme dohodu, ale samozrejme takú, ktorá je rozumná," uviedol Maas s tým, že EÚ je "pripravená na prípad, keď nebude žiadna dohoda".



Johnson v piatok už skôr vyhlásil, že šance Británie na dosiahnutie pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ miznú. Spresnil, že v návrhu EÚ o hlavných sporných bodoch rokovaní, teda rybolove a pravidlách spravodlivej hospodárskej súťaže, nevidel "veľkú ponuku, veľkú zmenu". Podľa Johnsona je preto bezdohodový výsledok rozhovorov "veľmi, veľmi pravdepodobný". Vyjadril sa tak dva dni pred zásadným rozhodnutím - či má pre obe strany ešte zmysel viesť ďalšie rokovania.



Aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok na summite EÚ uviedla, že rokovania so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s dohodou o budúcom partnerstve sa nevyvíjajú dobre. Počas stretnutia s premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ priznala, že pravdepodobnosť vzniku dohody o budúcich obchodných vzťahoch s Britániou je veľmi nízka. Agentúre AFP to povedali zdroje z EÚ.



V Bruseli sa v piatok stretli vyjednávači z EÚ a Británie, aby zistili, či môžu k dohode dospieť do nedele, čo je úplne posledný termín stanovený von der Leyenovou a Johnsonom počas pracovnej večerne uprostred tohto týždňa.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020, po piatich desaťročiach členstva, ale prechodné obdobie, počas ktorého bola ešte viazaná pravidlami Únie, sa končí 31. decembra.



Bez pobrexitovej dohody sa obchodovanie Británie so svojím najväčším trhom, teda s EÚ, bude riadiť už iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), vrátane ciel a kvót.