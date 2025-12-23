< sekcia Zahraničie
Nemecký archív získal na aukcii doteraz neznámy list Goetheho
Autor TASR
Erfurt 23. decembra (TASR) – Goetheho a Schillerov archív v nemeckom meste Weimar oznámil, že na aukcii získal doteraz neznámy list a ďalšie materiály, ktoré napísal nemecký básnik, dramatik, vedec a mysliteľ Johann Wolfgang Goethe. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
„Sme veľmi radi, že sme mohli pre verejnosť a budúce generácie získať takéto mimoriadne dôležité svedectvá,“ uviedol vo vyhlásení riaditeľ archívu Christian Hain.
Súkromnú zbierku vydražili koncom novembra v Hamburgu, dodal Hain. Obsahovala viac ako 50 Goetheho podpisov a ďalšie písomnosti z jeho najbližšieho okolia. Súčasťou zbierky bol aj list o vianočných daroch od Charlotte von Steinovej (1742-1827), Goetheho blízkej priateľky, ktorý poslala svojmu vnukovi. Archív získal aj 22 predmetov, z toho sedem patrilo samotnému Goethemu.
Zbierka bola vo vlastníctve podnikateľa Waltera Bartha, Goetheho obdivovateľa, ktorý zomrel v roku 1961. Jeho rodina sa rozhodla zbierku predať.
„Žiadna porovnateľná zbierka Goetheho listov sa na aukčnom trhu neobjavila viac ako sto rokov,“ uviedol archív. Predmety budú konzervované a potom sprístupnené v digitálnej forme. Medzi predmetmi je aj doteraz neznámy Goetheho list vydavateľovi Friedrichovi Justinovi Bertuchovi z Weimaru, ktorý pravdepodobne pochádza z roku 1780.
