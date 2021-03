Nemecký arcibiskup po správe o zneužívaní požiadal o uvoľnenie

Kolín nad Rýnom 19. marca (TASR) - Hamburský arcibiskup Stefan Hesse predložil vo štvrtok pápežovi Františkovi svoju rezignáciu po tom, čo ho správa - týkajúca sa pohlavného zneužívania maloletých v diecéze v Kolíne nad Rýnom - obvinila zo zanedbania povinností. Informovala o tom agentúra AP.



Správa v rozsahu 800 strán, ktorej vypracovanie nariadil kolínsky arcibiskup Rainer Maria Woelki, zaznamenala 202 obvinených a 314 obetí pohlavného zneužívania v rokoch 1975-2018. Celkovo upozornila na 75 prípadov zanedbania povinností vysokopostavenými duchovnými. Súčasného hamburského arcibiskupa Hesseho sa týkalo 11 z nich.



Hesse vo zverejnenom videu priznal, že v minulosti spravil chyby a oľutoval, že svojím konaním alebo nereagovaním na hlásené prípady mohol spôsobiť utrpenie obetiam sexuálneho zneužívania a ich príbuzným. "Nikdy som sa nezúčastnil na utajovaní (prípadov)," zdôraznil. "Som však pripravený niesť časť zodpovednosti za zlyhanie systému," povedal. ktorý v minulosti pôsobil vo vysokých cirkevných funkciách práve v kolínskej arcidiecéze.



"Aby som zabránil poškodeniu úradu arcibiskupa a hamburskej arcidiecézy, predkladám svoju rezignáciu pápežovi Františkovi a žiadam ho o okamžité uvoľnenie zo služby," uviedol vo štvrtok.



Vatikán na jeho žiadosť bezprostredne nereagoval a podľa AP je nepravdepodobné, že by sa ňou pápež urýchlene zaoberal. Vo veku 54 rokov má totiž Hesse ešte ďaleko do dôchodku.



Hoci správa oslobodila Woelkiho spod akýchkoľvek obvinení, jeho predchodca Joachim Meisner sa údajne dopustil 24 prípadov porušenia povinností.



Vyšetrovanie sa podľa právnika Björna Gerckeho nezameriavalo v prvom pláne na obete, ale na to, akým spôsobom cirkevní predstavitelia tieto prípady riešili.