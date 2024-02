Nemecký brigádny generál: Ukrajina potrebuje získať viac vojakov

Berlín 5. februára (TASR) – Ukrajina musí získať nových vojakov, aby dokázala úspešne odrážať ruské útoky. V pondelok to uviedol brigádny generál nemeckého Bundeswehru Christian Freuding. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Ukrajina bude určite musieť mobilizovať viac vojakov, ak už pre nič iné, tak na pokrytie doterajších strát," uviedol generál v pondelok pre médiá skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ukrajinské jednotky sa tiež musia obnovisť, pretože niektoré z nich sú na fronte už 24 mesiacov. O spôsobe a rozsahu sa v súčasnosti na Ukrajine diskutuje.



Generál Freuding pripomenula aj údajný rozkol medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym a hlavným veliteľom ozbrojených síl Valerijom Zalužnym.



"Do zákulisia nevidíme, no samozrejme sledujeme diskusiu vojenského a politického vedenia a, samozrejme, dúfame, že Ukrajina si zachová jednotnosť, ktorá jej počas uplynulých mesiacov a rokov dávala sily pri obrane. Takáto diskusia je vrcholom demokratického štátu, no neprispieva k jeho obrane," uviedol brigádny generál.



Ukrajina sa ruskej vojenskej agresii bráni od 24. februára 2022.