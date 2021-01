Nemecký Bundestag posilnil po útoku na Kapitol bezpečnosť

Berlín 10. januára (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu, Bundestag, posilnila svoju bezpečnosť v reakcií na útok protrumpovských "demonštrantov", ktorí v stredu vtrhli do sídla amerického Kongresu vo Washingtone. Oznámil to predseda Bundestagu Wolfgang Schäuble, ktorého citovala agentúra Reuters.



"Polícia spolkovej krajiny Berlín rozmiestnila posily v okolí budovy Reichstagu (sídla nemeckého parlamentu)," napísal Schäuble v liste poslancom Bundestagu. O obsahu listu informoval nedeľník Bild am Sonntag.



Hovorkyňa parlamentu potvrdila, že Schäuble písal poslancom o aktuálnej situácii, avšak neuviedla, čoho konkrétne sa list týkal.



Podľa informácií Bild am Sonntag Schäuble taktiež požiadal nemecký rezort diplomacie o vypracovanie správy o tohtotýždňových násilnostiach vo Washingtone. V spolupráci s úradmi chce následne preskúmať, aké závery z udalostí na Kapitole treba vyvodiť pre bezpečnosť Bundestagu.



Rozvášnení stúpenci dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa vtrhli 6. januára do washingtonského Kapitolu, sídla amerického Kongresu. Pri násilnostiach zahynuli piati ľudia vrátane jedného policajta. Útoku na Kapitol predchádzali Trumpove vyjadrenia, v ktorých opätovne odmietol uznať výsledky novembrových prezidentských volieb v USA.



Novozvolený prezident Joe Biden sa ujme úradu 20. januára a Trump sľubuje, že umožní pokojné odovzdanie moci.



Účastníci protestu proti epidemiologickým reštrikciám vlani v auguste prenikli na schodište berlínskej budovy Reichstagu. Niektorí z nich mávali vlajkami so symbolmi krajnej pravice.