Nemecký Bundestag si pripomenul povstanie vo varšavskom gete

Berlín 20. apríla (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu si vo štvrtok pripomenula pamiatku bojovníkov a obetí židovského povstania vo varšavskom gete spred 80 rokov. Pri tej príležitosti predniesla príhovor predsedníčka Bundestagu Bärbel Basová. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



"Bol to beznádejný boj, v ktorom sa dôstojnosť a odvaha postavili proti najhlbšej neúcte voči ľuďom a proti krutosti," povedala predsedníčka v úvode zasadnutia.



"Dnes sa skláňame pred židovskými povstalcami a všetkými obeťami z varšavského geta. Skláňame sa pred zavraždenými, deportovanými, mučenými, zbavenými práv, poníženými a olúpenými Židmi Európy," dodala Basová.



Poslanci Bundestagu na znak úcty vzápätí vstali zo svojich sedadiel.



Varšavské geto zriadili nemeckí okupanti na jeseň 1940. Na veľmi malom priestore sa tam muselo tlačiť približne 450.000 ľudí.



Nacisti začali v roku 1942 odtiaľ deportovať Židov do vyhladzovacích a pracovných táborov. Od júla do septembra bolo deportovaných alebo zavraždených 250.000 až 280.000 ľudí.



Keď do geta 19. apríla 1943 vpochodovali polovojenské nacistické jednotky SS, začalo sa povstanie slabo vyzbrojených tamojších židovských obyvateľov. Mnohí si mysleli, že povstanie bude trvať iba niekoľko dní, ale Žida dokázali bojovať približne tri týždne, až do polovice mája.



Zavraždených alebo deportovaných do koncentračných či vyhladzovacích táborov bolo počas bojov vyše 56.000 Židov.



Prezidenti Poľska, Izraela a Nemecka - Andrzej Duda, Jicchak Herzog a Frank-Walter Steinmeier - si v stredu vo Varšave spoločne pripomenuli výročie začiatku tohto povstania, pripomína DPA.