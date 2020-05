Nemecký Červený kríž ukončí pátranie po nezvestných z vojny

Mníchov 4. mája (TASR) - Nemecký Červený kríž (DRK) stále vyvíja snahu zistiť, čo sa stalo s ľuďmi nezvestnými od druhej svetovej vojny, aj 75 rokov po tom, ako boje ustali. Toto pátranie po domnelo mŕtvych osobách sa však koncom roku 2021 ukončí, informovala v pondelok tlačová agentúra DPA.



"To je dôvod, prečo by mali byť otázky pre pátraciu službu DRK v Mníchove zaslané v nasledujúcom roku a pol," uviedla prezidentka DRK Gerda Hasselfeldtová. Existujú dobré šance, že táto organizácia dokáže objasniť osudy nezvestných ľudí aj po mnohých desaťročiach. Vlani dostal DRK vyše 10.000 žiadostí o tieto služby v súvislosti s druhou svetovou vojnou, rok predtým ich bolo približne 9000.



"V 23 percentách zo všetkých prípadov dokáže pátracia služba DRK poskytnúť údaje o tom, kde sa nachádzajú nezvestní príbuzní. Čo sa týka nemeckých vojnových zajatcov v bývalom Sovietskom zväze, často ide o informácie o dátume úmrtia a mieste posledného odpočinku," doplnila Hasselfeldtová.



Príslušný úrad nepátra iba po informáciách o vojakoch, vojnových zajatcoch alebo deťoch stratených v chaose konfliktov - pomáha aj pri súčasných prípadoch zmiznutia osôb. Vlani dostal úrad takmer 2100 žiadostí od utečencov, ktorí hľadali členov svojich rodín. V rovnakom roku pátrací tím spolupracoval pri 21.000 konzultáciách v súvislosti so zjednocovaním rodín v celom Nemecku.