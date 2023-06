Nemecký exkancelár Schröder obhajoval svoju politiku voči Rusku

Berlín 28. júna (TASR) - Bývalý nemecký kancelár Gerhard Schröder opäť obhajoval priateľskú politiku voči Rusku v čase, keď stál na čele najväčšej európskej ekonomiky. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry DPA.



Schröder bol ako člen Sociálnodemokratickej strany (SPD) nemeckým kancelárom medzi rokmi 1998 až 2005. Za svoje väzby s ruskými štátnymi spoločnosťami je dlhoročne kritizovaný a je tiež považovaný za blízkeho priateľa prezidenta Vladimira Putina.



Kritika zosilnela po invázii ruských vojsk na Ukrajinu vlani vo februári. Schröder však stále odoláva tlaku dištancovať sa od Putina a ruských záujmov, píše DPA.



"Bol som a stále som toho názoru, že to, čo som urobil politicky v súvislosti s Ruskom, bolo správne," povedal Schröder v rozhovore, ktorý poskytol ešte koncom apríla.



Schröder v rozhovore pre televíziu RTL uviedol, že sa ho dotýkajú negatívne správy o ňom, no nezraňujú ho. "Kritizujete, čo som spravil, no nečakajte odo mňa, že sa toho zrieknem," uviedol bývalý kancelár.



Rozhovor so Schröder bol odvysielaný v rámci dokumentu RTL o nemeckom bulvárnom denníku BILD a jeho bývalom šéfredaktorovi Kaiovi Diekmannovi.