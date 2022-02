Nemecký exkancelár Schröder odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu

Berlín 24. februára (TASR) - Bývalý nemecký spolkový kancelár a v súčasnosti lobista Gerhard Schröder vo štvrtok odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu a označil ju za neopodstatnenú. Vyzval však súčasne na pokračovanie dialógu s Moskvou.



Ako informovala agentúra AFP, Schröder, ktorého práca pre ruský energetický sektor je v Nemecku prijímaná ako veľmi kontroverzná, uviedol, že "vojnu a s ňou spojené utrpenie ľudí na Ukrajine treba čo najskôr zastaviť", pričom uviedol, že je to "zodpovednosť ruskej vlády".



Vo vyhlásení na svojom účte na webe LinkedIn napísal, že vo vzťahu medzi Ruskom a Západom sa v posledných rokoch vyskytli "chyby – na oboch stranách". Poznamenal však, že ani "bezpečnostné záujmy Ruska neospravedlňujú použitie vojenských prostriedkov".



Hoci západné sankcie proti Rusku sú podľa exkancelára "nevyhnutné", existujúce politické, ekonomické a občianske vzťahy medzi Európou a Ruskom "by nemali byť úplne prerušené".



Tieto prepojenia "napriek súčasnej dramatickej situácii" označil Schröder za základ "nádeje", že "dialóg o mieri a bezpečnosti na našom kontinente bude opäť možný".



Schröder (77) je predsedom predstavenstva ruského štátneho ropného gigantu Rosnefť. Začiatkom februára bol nominovaný do predstavenstva ruského štátneho energetického gigantu Gazprom.



Blízke priateľstvo udržiava aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom však v Nemecku čelí výzvam, aby prerušil svoje obchodné vzťahy s Ruskom - okrem iného aj pre to, že škodia jeho domovskej Sociálnodemokratickej strane (SPD) vedenej súčasným kancelárom Olafom Scholzom.



Putin tento mesiac, počas Scholzovej návštevy v Moskve, obhajoval Schröderovu nomináciu do predstavenstva Gazpromu. Ak bude zvolený, "bude tu čestný človek, ktorého rešpektujeme, a Nemecko aj Európania budú mať človeka, ktorý bude môcť ovplyvňovať a prijímať informácie priamo od Gazpromu," povedal Putin. "Môžeme sa len tešiť," dodal Putin.



Kancelár Scholz v utorok pozastavil sporný projekt plynovodu Nord Stream 2. Stalo sa tak v reakcii na to, že Moskva uznala dva odštiepenecké regióny na východe Ukrajiny ako suverénne a nezávislé štáty.