Nemecký exminister Gabriel uznal chyby v politike voči Rusku

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Gabriel vypovedal pred komisiou, ktorá sa zaoberá možným vplyvom Ruska na Nadáciu pre ochranu klímy a životného prostredia Mecklenburska-Predpomoranska.

Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nesprávne odhadnutie zámerov ruského prezidenta Putina v piatok označil bývalý člen nemeckej vlády Sigmar Gabriel za „jednu z najväčších chýb nemeckej zahraničnej politiky“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Bývalý minister hospodárstva a neskôr zahraničia Gabriel vypovedal pred komisiou, ktorá sa zaoberá možným vplyvom Ruska na Nadáciu pre ochranu klímy a životného prostredia Mecklenburska-Predpomoranska. Hoci exminister poprel spoluprácu medzi vládou a nadáciou, priznal, že za jeho úradovania sa vo vzťahu k Rusku spravili chyby.

Zlé odhadnutie Putina a jeho zámerov je podľa Gabriela „jednou z najväčších chýb nemeckej zahraničnej politiky“. Popísal ju ako „trpké uvedomenie“.

Vyšetrovanie krajinského parlamentu v Meklenbursku-Predpomoransku má objasniť, či Rusko ovplyvnilo nadáciu, ktorá pomohla dokončiť plynovod Nord Stream 2 v roku 2021.
