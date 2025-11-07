< sekcia Zahraničie
Nemecký exminister Gabriel uznal chyby v politike voči Rusku
Gabriel vypovedal pred komisiou, ktorá sa zaoberá možným vplyvom Ruska na Nadáciu pre ochranu klímy a životného prostredia Mecklenburska-Predpomoranska.
Autor TASR
Berlín 7. novembra (TASR) - Nesprávne odhadnutie zámerov ruského prezidenta Putina v piatok označil bývalý člen nemeckej vlády Sigmar Gabriel za „jednu z najväčších chýb nemeckej zahraničnej politiky“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Bývalý minister hospodárstva a neskôr zahraničia Gabriel vypovedal pred komisiou, ktorá sa zaoberá možným vplyvom Ruska na Nadáciu pre ochranu klímy a životného prostredia Mecklenburska-Predpomoranska. Hoci exminister poprel spoluprácu medzi vládou a nadáciou, priznal, že za jeho úradovania sa vo vzťahu k Rusku spravili chyby.
Zlé odhadnutie Putina a jeho zámerov je podľa Gabriela „jednou z najväčších chýb nemeckej zahraničnej politiky“. Popísal ju ako „trpké uvedomenie“.
Vyšetrovanie krajinského parlamentu v Meklenbursku-Predpomoransku má objasniť, či Rusko ovplyvnilo nadáciu, ktorá pomohla dokončiť plynovod Nord Stream 2 v roku 2021.
Bývalý minister hospodárstva a neskôr zahraničia Gabriel vypovedal pred komisiou, ktorá sa zaoberá možným vplyvom Ruska na Nadáciu pre ochranu klímy a životného prostredia Mecklenburska-Predpomoranska. Hoci exminister poprel spoluprácu medzi vládou a nadáciou, priznal, že za jeho úradovania sa vo vzťahu k Rusku spravili chyby.
Zlé odhadnutie Putina a jeho zámerov je podľa Gabriela „jednou z najväčších chýb nemeckej zahraničnej politiky“. Popísal ju ako „trpké uvedomenie“.
Vyšetrovanie krajinského parlamentu v Meklenbursku-Predpomoransku má objasniť, či Rusko ovplyvnilo nadáciu, ktorá pomohla dokončiť plynovod Nord Stream 2 v roku 2021.