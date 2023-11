Nemecký mladík je vo väzbe pre podozrenie z prípravy útoku

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - V západonemeckej spolkovej krajine Hesensko poslali do väzby 18-ročného mladíka, ktorý je podozrivý z prípravy útoku a porušenia zákonov týkajúcich sa držby zbraní. Oznámila to v pondelok prokuratúra so sídlom v tamojšej krajinskej metropole Wiesbaden, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Vyšetrovanie podľa prokuratúry dosiaľ preukázalo, že mladík má násilnícke, antisemitské a pravicovo-extrémistické postoje. "Na relevantných fórach sa opakovane vyhrážal zabíjaním ľudí ako prostriedku na dosahovanie svojich politických cieľov," uviedla prokuratúra.



Podľa vyjadrenia krajinskej polície a prokuratúry bol mladík vzatý do väzby, vyšetrovanie prípadu však naďalej pokračuje. Totožnosť zadržaného úrady nezverejnili, čo je obvyklý postup v súlade s nemeckými zákonmi na ochranu osobných údajov.



Vyšetrovanie mladíka údajne prebieha už niekoľko mesiacov. Minulý týždeň zasahovala polícia v jeho dome, pričom zhabala počítače, mobilné telefóny, zbrane a muníciu. Prvotné zistenia z domovej prehliadky podľa úradov potvrdili podozrenie z páchania trestnej činnosti.