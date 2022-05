Nemecký farmár zažaloval Volkswagen, viní ho z klimatickej zmeny

Berlín 20. mája (TASR) - Nemecký farmár zažaloval automobilku Volkswagen, ktorú obviňuje z toho, že prispieva ku globálnemu otepľovaniu a tým negatívne ovplyvňuje jeho poľnohospodárske podnikanie. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Za farmára Ulfa Allhoffa-Cramera sa postavila aj ochranárska organizácia Greenpeace, nemecký súd však v piatok jeho žalobu spochybnil.



Podľa Allhoffa-Cramera práve Volkswagen ako druhá najväčšia automobilka na svete výrazne prispieva ku klimatickej zmene, ktorá spôsobuje vysúšanie pôdy č prívalové dažde. Tieto javy negatívne ovplyvňujú jeho polia, dobytok i hospodárske lesy, tvrdí farmár.



Žiada preto, aby Volkswagen prestal do roku 2030 vyrábať autá so spaľovacím motorom. S takouto výzvou sa na nemecké automobilky vlani obrátili viaceré environmentálne organizácie, ale neuspeli.



Regionálny súd v západonemeckom meste Detmold však počas piatkového prvého pojednávania žalobcu vyzval, aby poskytol ďalšie dôkazy o tom, že v dôsledku globálneho otepľovania utrpel reálne škody. Ďalšie pojednávanie sa uskutoční až 9. septembra.



Žalobu Allhoffa-Cramera podporila aj organizácia Greenpeace, ktorá sa už v Nemecku angažovala v niekoľkých podobných prípadoch. Viaceré z týchto žalôb boli zamietnuté, no niektoré sa dostali až na nemecký najvyšší súd. Ten vlani nemeckej vláde prikázal, aby zintenzívnila svoje snahy o zníženie emisií skleníkových plynov.



Spoločnosť Volkswagen vo vyhlásení k žalobe podanej farmárom uviedla, že plánuje obmedzovať produkciu skleníkových plynov tak rýchlo, ako to len bude možné. Sama si dala za cieľ dosiahnutie nulových emisii do roku 2050.



"Volkswagen podporuje ochranu klímy a urýchlenú dekarbonizáciu dopravného sektora, no nedokáže to dosiahnuť sám," vyhlásila automobilka. Dodala, že takáto transformácia rovnako závisí od rozhodnutí úradov, technologického vývoja a správania sa spotrebiteľov. Volkswagen zároveň oznámil, že bude žiadať zamietnutie farmárovej žaloby.