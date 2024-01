Nemecký festival Berlinale zverejnil zostavu 20 súťažných filmov

Berlín 22. januára (TASR) - Organizátori tohtoročného Berlínskeho medzinárodného filmového festivalu (Berlinale) v pondelok zverejnili 20 filmov, ktoré sa budú uchádzať o hlavnú cenu, Zlatého medveďa. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Medzi týmito filmami je aj snímka s názvom "Des Teufels Bad", spoločná nemecko-rakúska produkcia Veroniky Franzovej a Severina Fialu s herečkou a hudobníčkou Anjou Plaschgovou v hlavnej úlohe.



Na 74. ročníku Berlinale sa zúčastnia aj dva nemecké filmy. V dráme režiséra Matthiasa Glasnera "Sterben" účinkujú okrem iných Lars Eidinger, Corinna Harfouchová a Ronald Zehrfeld.



V súťaži je aj film Andreasa Dresena "In Liebe, Eure Hilde". Film rozpráva príbeh odbojárky Hilde Coppiovej počas druhej svetovej vojny a účinkuje v ňom herečka Liv Lisa Friesová.



Dvadsiatku súťažných filmov ohlásil v Berlíne umelecký riaditeľ Berlinale Carlo Chatrian. Festival sa bude konať 15.-25. februára. Predsedníčkou medzinárodnej poroty bude kensko-mexická herečka Lupita Nyong'o.



Zoznam súťažných filmov: "Another End", "Architecton", "Black Tea", "La Cocina", "Dahomey", "A Different Man", "L’ Empire", "Gloria!", "Hors du temps", "In Liebe, Eure Hilde", "Keyke mahboobe man", "Langue Étrangere", "Mé el Ain", "Pepe", "Shambhala", "Small Things Like These", "Sterben", "Des Teufels Bad", "Vogter", "Yeohaengjaui pilyo".