Nemecký generál: Cieľom manévrov Quadriga je odstrašiť nepriateľa

Berlín 30. januára (TASR) - Najvyšší predstaviteľ nemeckej armády generál Carsten Breuer v utorok vyhlásil, že cieľom nadchádzajúceho rozsiahleho vojenského cvičenia nemeckej armády pod názvom Quadriga 2024 je odstrašiť nepriateľa a zlepšiť pripravenosť Európy na prípadný vojenský konflikt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemecko tvorí základ európskej obrany. Cvičenie Quadriga je dôležitým krokom v záujme pripravenosti na vojnu s cieľom odstrašiť nepriateľa," uviedol pre DPA generál Breuer, ktorý je generálnym inšpektorom Bundeswehru, teda nemeckých ozbrojených síl.



Do manévrov Quadriga sa v priebehu niekoľkých mesiacov celkovo zapojí viac než 12.000 nemeckých vojakov. Pôjde o najväčšie cvičenie nemeckých pozemných síl od začiatku ruskej vojny na Ukrajine vo februári 2022.



Vojaci budú až do konca mája nacvičovať uvedenie do stavu pohotovosti, nasadenie na severovýchodnej a juhovýchodnej vonkajšej hranici Severoatlantickej aliancie (NATO), ako aj priebeh bojových operácií.



Prvá fáza manévrov, v rámci ktorej sú zúčastnené jednotky postupne uvádzané do stavu pohotovosti, už odštartovala v priebehu januára. Quadriga bude pozostávať z viacerých viacerých samostatných, na seba nadväzujúcich cvičení.



Ide o súčasť rozsiahlych manévrov NATO s označením Steadfast Defender, ktoré budú prebiehať až do konca mája a zapojí sa do nich približne 90.000 vojakov z členských krajín.



Aliancia po ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022 posilnila obranu svojho východného krídla vyslaním tisícov vojakov a vypracovala najrozsiahlejšie plány na ochranu pred prípadným ruským útokom od rozpadu Sovietskeho zväzu.