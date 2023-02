Nemecký GP: Ešte mnohí tzv. Ríški občania sú pre Nemecko nebezpeční

Karlsruhe 4. februára (TASR) - Nemecká generálna prokuratúra hľadá stopy po ďalších členoch hnutia tzv. Ríšskych občanov (Reichsbürger), z ktorých mnohých už zatkli pri rozsiahlej protiteroristickej razii z vlaňajšieho 7. decembra. Napísala o tom v sobotu agentúra DPA.



Ríšski občania je po Nemecku rozptýlená skupina ľudí, ktorí neuznávajú právomoci súčasného vládneho systému. Mnohí z nich už boli počas uvedenej razie zatknutí za plánovanie násilného zvrhnutia spolkovej vlády.



Nemecký generálny prokurátor Peter Frank povedal pre nedeľné vydanie denníka Die Welt, že v rámci najnovšieho pátrania po zvyšných členoch Ríšskych občanov bolo zhabaných množstvo zariadení operujúcich s pamäťovými dátami, napríklad laptopov či mobilných telefónov, ale aj písaných dokumentov.



Do prokurátorovho príspevku v novinách mala možnosť tlačová agentúra DPA vopred nahliadnuť už v sobotu.



"Všetky zhabané predmety sa teraz zhodnocujú, a to aj z hľadiska toho, či sa má vyšetrovanie zamerať i na ďalšie podozrivé osoby," nechal sa počuť nemecký generálny prokurátor, ako ho cituje Welt am Sonntag.



V prípade Ríšskych občanov je momentálne obžalovaných 55 osôb, z ktorých 24 sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Jedna osoba je uväznená v Taliansku a čaká na vydanie do Nemecka.



Krajne pravicová teroristická skupina Ríšski občania (Reichsbürger, alebo Reichsbürgerbewegung), ktorú založili najneskôr v novembri 2021, chcela podľa zrojov prokuratúry z vlaňajšieho decembra násilne vniknúť do Spolkového snemu, zvrhnúť vládu a nahradiť ju vlastnou formou štátu.



Po plánovanom puči chceli Ríšski občania za hlavu štátu dosadiť jedného zo zatknutých, 71-ročného člena nemeckej šľachtickej rodiny Reussovcov Henricha XIII. Ten stále používa titul "knieža", hoci Nemecko všetky šľachtické tituly zrušilo už pred viac než storočím.



Medzi zatknutými bola aj bývalá členka krajne pravicovej parlamentnej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Birgit Malsacková-Winkemannová, ktorá pôsobí ako sudkyňa v Berlíne.