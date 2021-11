Nemecký imunológ: Variant omikron sa mohol vyvinúť u pacientov s HIV

Berlín 29. novembra (TASR) - Prekvapivo vysoký počet mutácií na novom koronavírusovom variante omikron môže naznačovať, že tento variant sa vyvinul u pacientov s HIV alebo s inými poruchami imunitného systému. Uviedol to popredný nemecký imunológ Carsten Watzl, ktorého v pondelok citovala agentúra DPA.



Generálny tajomník Nemeckej imunologickej spoločnosti (DGfI) Watzl sa pri tomto tvrdení odvoláva na podobné zistenia, ku ktorým vedci prišli pri iných prípadoch. V tele človeka s oslabenou imunitou sa totiž vírus môže opakovane duplikovať.



"Počas tohto procesu sa môžu opakovane vyskytnúť izolované mutácie, ktoré nemusia dať vírusu nijakú výhodu, ale v dôsledku zlyhania imunitného systému sa môžu opakovane množiť," uviedol Watzl. Reduplikovanie vírusu tak môže podľa Watzla napokon viesť k vzniku ďalších mutácií, ktoré ak sa spoja, poskytnú vírusu výhodu.



Mnoho pacientov s HIV nedostáva v Afrike adekvátnu liečbu, a preto má výrazne oslabený imunitný systém, uviedol Watzl. Na to, aby sa predišlo šíreniu variantov s takým veľkým množstvom mutácií, aké má omikron, je potrebné identifikovať ľudí s oslabenou imunitou nakazených koronavírusom a izolovať ich až dovtedy, kým neprestanú byť infekční.



"Ak vírus aj v nejakom človeku výrazne zmutuje, skutočne nebezpečné je odovzdanie zmutovaného vírusu ďalej," uviedol Watzl.



V porovnaní s pôvodnými koronavírusovým variantom, ktorý sa prvýkrát objavil v čínskom meste Wu-chan, má variant omikron nezvyčajné množstvo mutácií – len na samotnej hrotovej bielkovine (takzvanom "spike proteíne") ich má viac ako 30. Niektoré z týchto mutácií sú spojené s väčšou prenosnosťou vírusu a so schopnosťou obísť časť imunitného systému človeka. Podľa Watzla však zatiaľ nemožno určiť, aký vplyv na vírus bude mať táto konkrétna kombinácia mutácií.