Nemecký inštitút IfW: EÚ by mala zdvojnásobiť vojenskú pomoc Ukrajine

Paríž 16. februára (TASR) - Európska únia bude musieť minimálne zdvojnásobiť svoju vojenskú pomoc pre Ukrajinu a vyplniť tak medzeru, ktorá vznikla po niekoľkomesačnom blokovaní americkej pomoci v Kongrese USA, uviedol v správe renomovaný Kielsky inštitút pre globálnu ekonomiku (IfW), informuje agentúra AFP.



Balík v hodnote 95 miliárd dolárov, ktorý okrem pomoci pre Ukrajinu zahŕňa aj podporu pre Izrael a Taiwan, schválil v utorok Senát amerického Kongresu. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov USA Mike Johnson však avizoval, že tento balík bude blokovať.



"Je nanajvýš otázne, či USA pošlú ďalšiu vojenskú pomoc v roku 2024," cituje AFP správu IfW, ktorý systematicky prostredníctvom projektu Ukraine Support Tracker monitoruje hodnotu vojenskej, finančnej a humanitárnej podpory, ktorú vlády 41 západných krajín poskytujú Ukrajine od 24. januára 2022.



Na základe údajov zozbieraných do 15. januára tohto roku, USA medzi februárom 2022 a decembrom 2023 poslali Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 42,2 miliardy eur. Po prepočte to predstavuje približne dve miliardy eur mesačne.



Európska únia a jej 27 členských štátov sa od začiatku vojny zaviazali poskytnúť 49,7 miliárd eur vo forme vojenskej pomoci, ale dosiaľ dodali alebo vyčlenili na tento účel len 35,2 miliárd eur.



"Európa bude musieť minimálne zdvojnásobiť svoje súčasné úsilie o vojenskú podporu v prípade, že Spojené štáty už ďalšiu neposkytnú," uviedol riaditeľ výskumu Christoph Trebesch z IfW.



Hoci uznal, že ide o výzvu, podľa neho je to skôr otázka politickej vôle. V tejto súvislosti skonštatoval, že štáty EÚ patria medzi najbohatšie krajiny na svete a doteraz nevynaložili na podporu Ukrajiny ani jedno percento svojho HDP z roku 2021.



Od februára 2022 bolo Ukrajine prisľúbených celkovo 265,1 miliardy eur; z toho 141,3 miliardy finančnej pomoci; 107,5 miliardy vojenskej pomoci a 16,3 miliardy humanitárnej podpory.



EÚ a jej členské štáty sú so sumou 144,1 miliardy eur najväčšími darcami pomoci pre Ukrajinu. Spojené štáty poskytli 67,7 miliardy eur a Británia sa podieľa čiastkou 15,7 miliardy eur.



AFP dodáva, že medzi prísľubmi a vyplatenými peniazmi je obrovský rozdiel, predovšetkým v prípade EÚ, ktorá dosiaľ vyčlenila len 77,2 miliárd eur, pretože prísľuby Únie pre Kyjev sú rozdelené na obdobie viacerých rokov.