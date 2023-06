Nemecký inštitút: Strana AfD by mohla byť zakázaná pre rasizmus

Berlín 7. júna (TASR) - Nemecký Inštitút pre ľudské práva (DIMR) sa domnieva, že boli naplnené všetky podmienky na to, aby mohla byť zakázaná krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD). DIMR však v súčasnosti neplánuje takýto krok presadzovať, informovala v stredu agentúra DPA.



Vo svojej nedávnej analýze Inštitút – ktorý má právomoc predchádzať porušovaniam ľudských práv – uviedol, že strana AfD "sa aktívne a metodicky usiluje o svoje rasistické a pravicové extrémistické ciele".



AfD sa podľa DIMR napríklad snaží "prekrútiť hranice slovného prejavu tak, že si verejnosť aj politická sféra privykajú na ich rasistické nacionalisticko-etické názory". Dodáva, že AfD sa snaží obmedziť ľudské práva garantované v prvom článku nemeckej ústavy.



Strana AfD, ktorá sa okrem iného stavia aj proti migrácii, má v súčasnosti v Bundestagu 81 kresiel, čiže kontroluje až 11 percent z 736-členného nemeckého parlamentu.



Nedávne prieskumy však ukázali, že preferencie tejto krajne pravicovej strany opäť stúpajú. Ak by sa voľby konali teraz, AfD by v nich získala až 18 percent hlasov, rovnako ako sociálnodemokratická strana spolkového kancelára Olafa Scholza.