Nemeckého kancelára čaká telefonát s ruským prezidentom Putinom

Berlín/Moskva 21. februára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz bude v pondelok popoludní telefonovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedol to hovorca nemeckého spolkového kabinetu Steffen Hebestreit počas pravidelnej tlačovej konferencie. TASR o tom informovala na základe informácií od agentúr AFP, DPA a Reuters.



Telefonát bude podľa Hebestreita súčasťou širšieho úsilia, ktorého cieľom je zmiernenie napätia v súvislosti s Ukrajinou.



"Plánovaný telefonát, ktorý sa uskutoční dnes (pondelok) popoludní, bol úzko koordinovaný s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom," spresnil Hebestreit. Šéf Elyzejského paláca v nedeľu telefonoval so šéfom Kremľa až dvakrát. Obaja lídri najskôr absolvovali takmer dvojhodinový telefonát. Ich následný večerný rozhovor trval asi hodinu.



Berlín slovami hovorcu vlády zároveň privítal skutočnosť, že americký prezident Biden ponúkol Putinovi priame stretnutie. Podľa Hebestreita "existuje nádej", že ruská strana túto americkú ponuku prijme.



"Teraz by bolo dôležité urobiť potrebné prípravy na to, aby sa takýto summit mohol uskutočniť čo najskôr," uviedol hovorca.



Olaf Scholz minulý týždeň rokoval s Putinom medzi štyrmi očami. Jeho utorková návšteva Moskvy sa odohrala deň po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Kyjeve.



Západné krajiny sa obávajú, že Rusko pravdepodobne plánuje podniknúť inváziu na Ukrajinu. Kremeľ to popiera a naopak žiada bezpečnostné záruky vrátane prísľubu, že Severoatlantická aliancia (NATO) sa nebude rozširovať smerom na východ a že Ukrajina sa nikdy nestane jej členom.