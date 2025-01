Nemecký kancelár je proti požiadavke Trumpa zvýšiť výdavky na obranu

Berlín 9. januára (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz nesúhlasí so zvýšením výdavkov na obranu na päť percent HDP, ako to od členských štátov NATO požaduje budúci americký prezident Donald Trump. Scholz to povedal vo štvrtok pre spravodajský web Focus, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Trump svoju výzvu zvýšiť výdavky na obranu zo súčasných dvoch na päť percent HDP vyslovil v utorok na tlačovej konferencii. Podľa neho si to môžu dovoliť všetky členské štáty NATO. Tvrdí, že ich už počas svojho prvého funkčného obdobia prinútil dávať na obranu dve percentá HDP. Podľa vlastných slov NATO zachránil, avšak ostatní členovia Spojené štáty iba využívajú.



Na splnenie Trumpovej požiadavky by Nemecko podľa Scholza muselo ušetriť alebo si požičať 150 miliárd eur ročne.



"To je veľa peňazí. A preto si myslím, že je lepšie sústrediť sa na cestu, na ktorej sa NATO už dávno dohodlo," dodal nemecký kancelár s tým, že v Aliancii momentálne funguje "veľmi jasný postup", pokiaľ ide o rozhodovanie, a to aj v otázke výdavkov.



Spolkový kancelár na druhej strane pripustil, že Nemecko musí pre bezpečnosť urobiť viac. Pripomenul, že Berlín v posledných rokoch približne zdvojnásobil ročné výdavky na obranu na takmer 80 miliárd eur. Scholz krátko po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 takisto ohlásil vytvorenie fondu na posilnenie nemeckých obranných síl v hodnote 100 miliárd eur.



Trump je podľa AFP dlhodobo skeptický voči spojencom v NATO. V decembri im znova pohrozil, že USA pod jeho vedením z Aliancie odídu, ak zvyšní členovia nebudú dávať na obranu viac peňazí. Počas svojej predvolebnej kampane Trump spočiatku hovoril, že členské krajiny NATO by mali dávať na obranu najmenej tri percentá HDP.