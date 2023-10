Nemecký kancelár je znepokojený nárastom popularity krajnej pravice

Hamburg 10. októbra (TASR) – Nemecký kancelár Olaf Scholz v utorok vyjadril obavy z rastúcej popularity populistickej pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD). TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hlasy pre pravicovú populistickú stranu nás musia znepokojovať," vyhlásil Scholz po boku francúzskeho prezidenta Macrona. "Niet pochýb o tom, že reprezentujú politické pozície nekompatibilné s ideami slobody, demokracie a právneho štátu," dodal.



AfD v nedeľu získala so ziskom 18,4 percenta hlasov druhé miesto v regionálnych voľbách v spolkovej krajine Hesensko a tretie miesto v Bavorsku so 14,6 percenta hlasov. Scholzova stredoľavá koalícia tam utrpela ťažké straty.



Medzi kľúčové témy volieb patrila migrácia. Scholz v tejto otázke obhajoval prístup svojej koalície na zníženie počtu migrantov. Zároveň však pripustil, že ich počet v Nemecku je privysoký.



Macron počas dvojdňovej návštevy Nemecka pripísal nárast nacionalizmu "neefektívnej odpovedi na problémy s nelegálnou migráciou" a dodal, že je potrebné "posilniť spoluprácu na celoeurópskej úrovni".



Členské štáty EÚ minulý týždeň odsúhlasili zmenu pravidiel postupu pre žiadateľov o azyl a nelegálnych migrantov a usilujú sa pretaviť ho do zákonnej podoby ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu na budúci rok. Cieľom nového Paktu o migrácii a azyle je odľahčenie "nárazníkových" krajín ako Grécko či Taliansko premiestnením časti prichádzajúcich migrantov do iných štátov EÚ.